В 2019 году в России погибли при исполнении обязанностей 59 полицейских

В 2019 году в России при исполнении обязанностей погибли 59 полицейских, 3,5 тыс. были ранены, сообщил на расширенной коллегии МВД РФ глава министерства Владимир Колокольцев.

Он также отчитался по работе ведомства в целом. Так, в минувшем году было создано подразделение по борьбе с наркоугрозой в интернете и по борьбе с киберпреступностью. "В составе управления и отдела по контролю за оборотом наркотиков сформированы подразделения по противодействию наркоугрозе в сети Интернет. Кроме того, в ряде других служб центрального аппарата министерства и на местах созданы специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью", - сообщил министр.