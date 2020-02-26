Челябинский облсуд начал рассматривать иск об отмене решения ЗСО об изменении границ городского бора

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требует отменить постановление ЗСО об изъятии части территории Челябинского городского бора под строительство хирургического корпуса детской областной больницы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось предварительное судебное заседание.

Следующее заседание состоится 11 марта.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.