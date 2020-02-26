07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд начал рассматривать иск об отмене решения ЗСО об изменении границ городского бора

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требует отменить постановление ЗСО об изъятии части территории Челябинского городского бора под строительство хирургического корпуса детской областной больницы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось предварительное судебное заседание.

Следующее заседание состоится 11 марта.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

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Челябинский облсуд начал рассматривать иск об отмене решения ЗСО об изменении границ городского бора

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Теги: хирургический корпус, городской бор, суд, иск,



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