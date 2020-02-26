Британцу - ополченцу Донбасса задерживают условно-досрочное освобождение

Добровольцу "Интербригады" Бену Стимсону, первому британцу, подвергшемуся уголовному преследованию из-за конфликта на Донбассе, продолжают задерживать условно-досрочное освобождение.

В незарегистрированной партии "Другая Россия" считают, что обвинения по террористическим статьям, выдвинутые против него, являются политически мотивированными, поскольку народные республики Донбасса не признаны террористическими организациями Евросоюзом или Великобританией, а самому Стимсону не предъявлены обвинения в каких-либо насильственных действиях. В результате Бен оказался в заключении лишь за свои симпатии к России и участие в народном ополчении.

В рядах ополчения Стимсон находился 3,5 месяца в 2015 году и фактически исполнял обязанности водителя машины "скорой помощи". Однако он был арестован в аэропорту сразу же по прибытии на родину. Британское правосудие не нашло доказательств того, что их гражданин совершал теракты или участвовал в их подготовке, однако "своим присутствием и участием послужил примером для других". Право на условно-досрочное освобождение он получил ещё в мае 2019 г., а британские силовики под разными предлогами затягивают этот процесс и теперь обещают освободить активиста "между февралём и маем".

"Добороволец Бенджамин Стимсон должен быть освобожден из английского плена и получить право вернуться в Россию. В идеале - он должен получить российское гражданство. Как и другие добровольцы и активисты, борющиеся за права русских на постсоветском пространстве", - заявляют в "Другой России".

Напомним, ещё один участник "Интербригады" Айо Бенес был задержан в России по запросу Латвии. Сейчас он пытается получить политическое убежище в РФ.