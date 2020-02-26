Путин поручил закрыть доступ к сайтам и соцсетям, где пропагандируются наркотики

Владимир Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, где пропагандируются наркотики. Он также поручил правительству и Госдуме активизировать работу по рассмотрению законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за пропаганду наркотиков.

Законопроект, напомним, был внесен правительством в Госдуму (в виде поправок в КоАП) в январе этого года. Для физлиц пропаганда запрещенных веществ будет караться штрафом от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Предпринимателям грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлиц могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 1,5 млн руб. Операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, тоже увеличат штрафы. Должностные лица могут лишиться от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а юридические — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года наказание ужесточится для должностных лиц до 30–50 тыс. руб., а для юрлиц — до 500–800 тыс. руб.

В октябре прошлого года Путин предложил криминализировать пропаганду наркотиков в интернете и ввести за нее уголовную ответственность. Спустя несколько дней законопроект о тюремных сроках за эту деятельность внесли в Госдуму, но затем документ вернули авторам.

Стоит отметить, что обновленный КоАП правительство собирается внести на рассмотрение Госдумы в начале лета 2020 года.