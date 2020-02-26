07 Сентября 2020
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Общество В России
Дом полковника-миллиардера Сергея Терентьева (2020) | Фото: Telegram/Mash

В России нашли нового "Захарченко" — с виллой в Монако и частным вертолетом

В России найден еще один бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием, сообщает Mash.

Из правоохранительных органов он уволился в 2015 году и сейчас живет вместе с семьей во Франции, где у него особняк, пишет Telegram-канал.

Уточняется, что речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, который занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, а до этого служил начальником полиции УМВД по ЦФО.

По данным канала, Терентьев и его семья владеют двумя земельными участками в московском Серебряном бору стоимостью по 500 млн рублей, несколькими домами на территории Франции и в княжестве Монако, частным вертолетом и автомобилем Bentley.

В публикации отмечается, что купить все это на официальную зарплату полковник мог примерно через 200 лет работы.

Mash также сообщает, что Терентьев сразу после задержания Дмитрия Захарченко бросил дом в России за миллиард рублей. ТК публикует фотографии коттеджа.

Дом полковника-миллиардера Сергея Терентьева(2020)|Фото: Telegram/Mash

Дом полковника-миллиардера Сергея Терентьева(2020)|Фото: Telegram/Mash

Дом полковника-миллиардера Сергея Терентьева(2020)|Фото: Telegram/Mash

Дом полковника-миллиардера Сергея Терентьева(2020)|Фото: Telegram/Mash

Генпрокуратура России изучает все материалы, которые собраны на Терентьева.

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В России нашли нового "Захарченко" — с виллой в Монако и частным вертолетом

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Теги: сергей терентьев, полковник мвд, новый захарченко



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