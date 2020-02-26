Путин обратил внимание МВД и Минтранса на рост ДТП с участием такси

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, обратил внимание министерства внутренних дел, а также министерства транспорта на ситуацию с ростом количества ДТП с участием такси. Глава государства отметил, что число таких аварий выросло в полтора раза.

Стоит отметить, что рост числа ДТП с такси сегодня обсуждали и на круглом столе в Общественной палате России. Там обратили внимание, что, например, в Москве количество лицензий, выдаваемых таксистам, снижается, но аварийность среди них растет, и обвинили в этом недосмотр со стороны агрегаторов такси. Ситуацию предложили отрегулировать с помощью нового КоАП, в котором предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД для таксистов.