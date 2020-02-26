Заявки на звание "Город трудовой доблести" направят Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский

Сразу три крупнейших свердловских муниципалитета сформировали заявки на присвоение званий "Город трудовой доблести". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам и.о. губернатора Сергея Бидонько, пакеты документов подготовили Екатеринбург (в прошлом Свердловск), Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Ведут такую работу, чтобы в перспективе подать документы, Серов, Невьянск и другие уральские города.

"Урал и Свердловская область достойны того, чтобы именно у нас появился первый город, получивший звание "Города трудовой доблести". Мы сегодня делаем все для того, чтобы заявки, которые передадим на федеральный уровень, были подготовлены тщательно и качественно", - пояснил Бидонько.

В данный момент заявки уральских городов готовы для передачи в Российскую академию наук, где должно быть подготовлено необходимое экспертное заключение.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести". Оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Для того, чтобы подать соответствующую заявку, в Екатеринбурге изучили тысячи архивных документов.