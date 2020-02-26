07 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ноябрьске подпишут мировое соглашение по детскому центру, оказавшемуся в центре скандала с голодовкой и "антикоррупционным спектаклем"

В Ноябрьске мировым соглашением между мэрией и двумя бизнесменами закончится спор о здании детского центра. Ранее разбирательство стало причиной голодовки одного из предпринимателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конфликт разгорелся весной 2019 г. из-за досугового центра "Парк" и земли, на которой он стоит. В нём расположены детские кафе, игровые автоматы, тир, театральная сцена. Летом на площади перед зданием ездят детские машины, зимой дети могут покататься там же с горки. Владеют всем этим предприниматели Виктор Данилов и Геннадий Гунько. Данилов купил готовое здание в 2009 г., а участок, на котором стоит "Парк", арендовал у мэрии. Позже компаньоны предложили передвинуть участок на метр, чтобы исправить кадастровую ошибку и решить спор, однако суд принял решение в пользу мэрии, Данилов и Гунько обжаловали его. Администрация во время суда предложила выкупить здание за 3 млн руб. Владельцы же согласны продать "Парк" по рыночной или по кадастровой стоимости, последняя – 12,5 млн руб. за помещение в 200 "квадратов". В знак протеста против позиции администрации Гунько объявил голодовку, однако после личного обращения к нему мэра Алексея Романова отказался от акции.

"Администрация пошла на мировое соглашение – она выкупит здание центра по рыночной стоимости и будет использовать его для своих нужд. Ранее суд первой инстанции принял решение о том, что центр – незаконная постройка. Мы подали апелляцию, начались заседания. Однако рассмотрение остановили из-за того, что была назначена экспертиза – в момент постановки на кадастровый учёт была допущена реестровая ошибка", - сказал Накануне.RU Данилов.

Обращение к Путину из-за кафе в Ноябрьске(2019)|Фото: vk.com

Он напомнил, что спор разгорелся из-за того, что граница участка по кадастровым документам не совпадает с фактической.

"В итоге на фоне подготовки экспертизы всё шло к тому, что речь идёт именно о реестровой ошибке, которую допустила мэрия. В итоге администрация предложила нам, не дожидаясь решения суда, заключить мировое соглашение. Нам выплатят рыночную стоимость этого объекта, договорённость по ней есть. Мы на это согласились, документы ушли в суд. Дата утверждения соглашения пока не назначена", - сказал Данилов.

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В Ноябрьске подпишут мировое соглашение по детскому центру, оказавшемуся в центре скандала с голодовкой и "антикоррупционным спектаклем"

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Теги: ПаркКафе, администрация Ноябрьска, прокурорская провперка



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