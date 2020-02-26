В Харькове проспекту Петра Григоренко вернули его прежнее имя – маршала Жукова

Депутаты горсовета Харькова проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко прежнего названия – маршала Жукова

"За" проголосовали 52 депутата, 8 депутатов не поддержали предложение. Всего на сессии зарегистрировались 62 депутата, сообщает местное издание "057.ua".

Глава города Геннадий Кернес аргументировал решение тем, что "Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины".

Во время обсуждения переименования проспекта депутат горсовета Игорь Черняк отметил, что во время электронного голосования были процедурные нарушения. Он добавил, что представители Харьковского антикоррупционного центра, которые судятся с городской властью по поводу незаконного переименования, снова обратятся в суд.

По результатам голосования на сайте мэрии в формате электронной консультации большинство поддержало идею вернуть прежнее название проспекту - маршала Жукова. "За" проголосовали 67%, против - 33%.