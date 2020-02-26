07 Сентября 2020
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Экономика
Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Российский экспорт упал в 2019 году на 5%, но намного превышает импорт

В 2019 году внешнеторговый оборот России составил 673 млрд долларов, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Причем экспорт сократился на 5,5%, а импорт вырос на 2,2%. Об этом сообщает Росстат.

Сальдо торгового баланса по-прежнему остается положительным - 165 млрд долларов, что почти на 40 млрд меньше прошлогоднего показателя. Экспорт превысил импорт на 65%.

На страны СНГ пришлось 12% внешнеторгового оборота, ЕС - 42%, Китай - 17%. Самыми крупными торговыми партнерами для России стали Китай, Германия (8%), Нидерланды (7,3%), Беларусь (5%), США, Турция (по 3,9%), Италия (3,8%), Южная Корея (3,7%).

Ранее сообщалось, что почти треть импорта Россия оплачивает в рублях.

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Российский экспорт упал в 2019 году на 5%, но намного превышает импорт

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Теги: экспорт, импорт, торговля



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