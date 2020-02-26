Историку-расчленителю Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение

Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение – по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), передает "Мойка 78" со ссылкой на адвоката семьи погибшей аспирантки Александра Бакшеева.

В квартире у историка, убившего свою сожительницу Анастасию Ещенко, нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.

По имеющейся информации, со дня на день начнется ознакомление обвиняемого с материалами дела. Если фигурант и его защита не будут искусственно затягивать процедуру, к началу апреля уголовное дело может поступить в суд. Слушаться по существу оно, вероятнее всего, будет в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.