Историку-расчленителю Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Историку-расчленителю Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение

Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение – по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), передает "Мойка 78" со ссылкой на адвоката семьи погибшей аспирантки Александра Бакшеева.

Читайте также:

В квартире у историка, убившего свою сожительницу Анастасию Ещенко, нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.

По имеющейся информации, со дня на день начнется ознакомление обвиняемого с материалами дела. Если фигурант и его защита не будут искусственно затягивать процедуру, к началу апреля уголовное дело может поступить в суд. Слушаться по существу оно, вероятнее всего, будет в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Историку-расчленителю Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег соколов, незаконный оборот огнестрельного оружия, убийство, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2020 12:30 Мск СКР завершил расследование дела историка Соколова – оно передано в Генпрокуратуру

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети