Зеленский объявил, что 26 февраля официально станет "днем сопротивления оккупации Крыма"

26 февраля станет на Украине официальным "днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым". Об этом заявил местный президент Владимир Зеленский, который пообещал подписать сегодня соответствующий указ.

Напомним, о таком "празднике" заявлялось еще два года назад.

Эта дата связана с тем, что 26 февраля 2014 года, сразу после переворота в Киеве, "Меджлис" (запрещен в России) в центре Симферополя планировал на митинге от имени народа потребовать присягнуть новой власти в Киеве и не проводить внеочередную сессию Верховной Рады Крыма, на которой планировалось обсудить вопрос об организации референдума о самоопределении Крыма. Тогда у крымского парламента произошли массовые столкновения, а сессия так и не состоялась. А в ночь на 27 февраля парламент был взят под контроль вооруженными людьми, проведена внеочередная сессия, назначен новый премьер-министр автономии Сергей Аксенов, было принято решение о референдуме 25 мая 2014 года. Позже эта дата дважды переносилась.

Аксенов сегодня написал на своей странице "ВКонтакте", что тот день был кульминационным, который во многом определила дальнейшую судьбу Крыма.

"День 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда", - подчеркнул Аксенов.

Интересно, что Зеленский упомянул о "мужестве и героизме всех участников митинга", хотя основная часть митингующих выступала за присоединение к России, из-за чего он и получился столь многочисленным. Однако искажать факты для Зеленского стало уже привычкой.