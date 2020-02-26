07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пешеходный переход (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале экс-главе ГИБДД грозит колония за сбитого насмерть пешехода

В уральском городе Краснотурьинске перед судом предстанет экс-глава местной ГИБДД. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 7 сентября прошлого года: мужчина, управляя автомобилем Toyota, отвлекся на входящий звонок на его мобильный телефон. В результате он наехал на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу у дома №47 по улице Абоимова. Последний скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как отметили в надзорном ведомстве, водитель до 2005 года занимал должность начальника Краснотурьинского УГИБДД и не мог не знать о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд. Бывшему главе Госавтоинспекции грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд вынес приговор жителю Краснотурьинска, который сбил полицейского на городском кладбище "Камешок".

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На Среднем Урале экс-главе ГИБДД грозит колония за сбитого насмерть пешехода

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Теги: ГИБДД, глава, Краснотурьинск, пешеход, суд



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