На Среднем Урале экс-главе ГИБДД грозит колония за сбитого насмерть пешехода

В уральском городе Краснотурьинске перед судом предстанет экс-глава местной ГИБДД. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 7 сентября прошлого года: мужчина, управляя автомобилем Toyota, отвлекся на входящий звонок на его мобильный телефон. В результате он наехал на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу у дома №47 по улице Абоимова. Последний скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как отметили в надзорном ведомстве, водитель до 2005 года занимал должность начальника Краснотурьинского УГИБДД и не мог не знать о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд. Бывшему главе Госавтоинспекции грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд вынес приговор жителю Краснотурьинска, который сбил полицейского на городском кладбище "Камешок".