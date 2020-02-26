07 Сентября 2020
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Политика В России
первый замглавы администрации президента владислав сурков (2011) | Фото: Накануне.RU

"Обнуление сроков Путина" – помедитировавший Сурков пытается получить новую должность?

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков допустил, что с принятием поправок в Конституцию могут быть "обнулены" предыдущие президентские сроки, подчеркнув при этом, что это лишь его частное мнение. Ранее подобную возможность уже отвергал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Но Сурков в довольно-таки фривольном интервью, которое он дал политологу Алексею Чеснакову, счёл, что изменения являются своевременными и логичными. Infox сообщает, что он призвал дождаться окончательного текста, предположив, что правовая логика приведёт к необходимости начать заново отсчёт президентских сроков.

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - сказал Сурков. Он подчеркнул, что это его частное мнение, но основанное "на опыте законотворчества".

Примечательно, что Сурков был отправлен в отставку 18 февраля, хотя слухи об уходе чиновника с должности помощника Путина появились еще в конце января этого года. Сам бывший "серый кардинал" внутренней политики, курировавший в последние годы Украину, в январе заявлял, что собирается целый месяц предаваться медитации.

Политолог Максим Жаров предполагает, что нынешнее высказывание экс-помощника связано прежде всего с тем, что за это время не определилась судьба самого Суркова.

"Он говорил, что у него была встреча с президентом, но не было предложено никакой должности. Думаю, это пас в сторону для её получения. Поскольку это фактически контрпредложение. Господин Клишас в очередной раз заявил, что не планируется никаких поправок об обнулении, а Сурков выступил на стороне тех, кто считает, что Путин должен остаться после 2024 г. Тем самым он, заняв эту позицию, даёт понять, что он верный оруженосец Владимира Владимировича", - отметил Максим Жаров.

Политолог также считает, что это не последняя правка Конституции, и инициированные сейчас изменения будут приняты, а изменения, касающиеся президентских сроков, можно будет вносить и дальше через Конституционный суд.

Но социолог Борис Кагарлицкий полагает, что обнуление сроков для Владимира Путина все-таки невозможно "по медицинским причинам", в настоящее время идёт "стихийный процесс разрушения государственного управления", и любые попытки как-то рационально объяснить происходящее заведомо абсурдны.

"Единственное, что очевидно, конечно, никаких выборов 2024 года не будет, и то, что Путин уходит, это вопрос месяцев, недель, может, чуть больше, и это вопрос медицинский, а не политический. Всё остальное - домыслы, поскольку мы имеем дело с неконтролируемым и, похоже, плохо управляемым медицинским процессом, можно сказать, что это находится за пределами рационального планирования", - констатировал эксперт.

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"Обнуление сроков Путина" – помедитировавший Сурков пытается получить новую должность?

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Теги: Владислав Сурков, Борис Кагарлицкий, Максим Жаров



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Ранее 26.02.2020 12:45 Мск Песков назвал слова Суркова про обнуление президентского срока "мнением россиянина"

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Ранее 26.02.2020 10:06 Мск Сурков предрек обнуление президентских сроков Путина

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