Наталья Комарова выслушала предложения ипотечников, ранее проводивших голодовку

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня в Сургуте провела встречу с участниками жилищной программы, которые ранее объявили голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече были рассмотрены предложения, подготовленные ипотечницами. Одно из них - корректировка программы таким образом, чтобы ею смогли воспользоваться те, кто не соответствует принципам нуждаемости. Губернатор с такой позицией не согласилась. Напомним, часть протестующих - на момент вступления в программу уже имели жилье на территории РФ. Поэтому суд потребовал с них возвращения назад денег, полученных в качестве компенсации процентной ставки по кредиту.

Губернатор подчеркнула, что нуждаемость является одним из главных принципов жилищного кодекса России и отметила, что в регионе есть и другие категории граждан, которым необходимо улучшить жилищные условия - это люди, проживающие в балках, в аварийных домах. Их десятки тысяч и поэтому любая мера поддержки должна быть обоснованной. Также было отмечено, что невозможно отменить решения судов, поскольку их невыполнение противоречит действующему законодательству.

Еще одним предложением ипотечников стало создание рабочей группы, которая займется проверками Ипотечного агентства Югры, ранее согласовавшее принятие граждан в программу. Сургутяне потребовали, чтобы участие в проверке принимали помимо экспертов и сами участники программы. В ответ им было сказано, что участвовать в проверочных мероприятиях ипотечникам не позволяет закон о защите персональных данных. Но их ознакомят с результатами уже проведенной проверки контрольно-надзорными органами.

Отметим, что трансляция встречи велась в группе "Югра". В режиме видеоконференцсвязи с гражданами пообщались также представители окружной прокуратуры. Старший помощник прокурора Югры Марьяна Королева сообщила, что в надзорное ведомство поступило порядка 40 заявлений с жалобой на действия Ипотечного агентства Югры, каждое было проверено. Подтверждений того, что действия ипотечного агентства по обращению в суд для взыскания компенсации процентной ставки незаконны в ведомстве не нашли.