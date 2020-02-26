Песков назвал слова Суркова про обнуление президентского срока "мнением россиянина"

В Кремле назвали высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова по поводу возможного обнуления президентских сроков мнением россиянина, хоть и "очень компетентного и авторитетного" в политике.

Напомним, Сурков в интервью выразил мнение, что если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново.

По словам экс-помощника президента, с новыми полномочиями "это будет уже как бы другой институт президентства, на него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства".

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - сказал Сурков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением экс-помощника президента, напомнил, что с недавних пор Сурков является "гражданином Российской Федерации", физическим лицом, который не работает в администрации президента.

"Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов", - цитирует его РИА Новости.