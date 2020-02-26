Свердловские депутаты отказались приватизировать "Ельцин-центр" ради выплат "детям войны"

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев обрушился с резкой критикой на своих коллег по региональному парламенту. Глава свердловского обкома КПРФ заявил о том, что депутаты стопорят вопрос региональных выплат так называемым "детям войны" (поколению людей, родившимся с нападения фашистской Германии 22 июня 1941 до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года). Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания, Ивачев отметил, что законопроект о "детях войны" вносится уже в 16 раз.

"Почему заксобрание издевается над детьми войны? Это уже 16 заседание. Основной аргумент - это то, что у нас нет денег. Но на Универсиаду есть, на конгресс-холл. Даже на "Титановую долину" есть деньги", - эмоционально выступил депутат.

Затем Ивачев вновь предложил продать "Ельцин-центр" и отправить вырученные деньги на поддержку "детей войны".

"Давайте продадим помещения "Ельцин-центра". Почему на рассадник либерализма есть деньги? За закон о "детях войны" проголосовали все фракции. Вопрос, я считаю, не в деньгах. Мы предлагали выплатить "детям войны" по 7 тыс. 500 руб. Давайте подумаем над суммой. Еще в октябре внес этот проект закона", - сказал народный избранник.

Однако, депутаты стали резко отвечать Ивачеву, обвинив его в политизации вопроса.

"Законопроект вы внесли тогда, когда в первом чтении слушался бюджет. Это было 19 ноября, а не в октябре. Только что посмотрел документы", - парировал депутат Михаил Зубарев.

Также член фракции ЛДПР напомнил, что так просто это сделать невозможно.

"Вы по щелчку пальцев хотите это сделать. Так не получится", - добавил Зубарев.

В итоге проект Ивачева был отклонен депутатами.