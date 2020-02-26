07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске из-за жалобы приостановлено заключение контракта на строительство школы в Академ Riverside

В Челябинске из-за жалобы приостановлено подписание контракта на строительство школы в микрорайоне Академ Riverside, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Заказчиком аукциона выступает управление муниципальных закупок администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 634,5 млн рублей. На аукцион поступила только одна заявка от ООО "СтройДом", которая признана соответствующей требованиям документации об аукционе.

Жалоба поступила от компании из Алтайского края ООО "КС-Строй". Заявитель указал, что заказчиком не размещена в полном объеме проектно-сметная документация и не опубликован проект организации строительства. Также указывается на несоответствие проекта государственного контракта положениям постановления Правительства РФ "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

Это, по мнению заявителя, может привести к неправомерному ограничению количества участников закупки. Рассмотрение жалобы назначено на 27 февраля.

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В Челябинске из-за жалобы приостановлено заключение контракта на строительство школы в Академ Riverside

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Теги: жалоба, аукцион, школа, УФАС, контракт,



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