Половина православных церквей собралась в Аммане для обсуждения украинского раскола

В столие Иордании Аммане сегодня состоится совещание ряда православных церквей по поводу ситуации в православном мире, вызванной украинским расколом. Его инициировал патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ.

На встречу прибыли представители Иерусалимской, Русской, Польской, Румынской, Сербской, Чехословацкой, Украинской церквей. Антиохийский патриархат отказался участвовать из-за разногласий с Иерусалимом по вопросу юрисдикции Катара, но косвенно поддержал встречу, поскольку речь идет о вопросе канонических территорий, а также ранее осуждал действия Фанара.

Другая половина церквей под разными предлогами отказалась участвовать (Грузинская, Кипрская, Албанская, Болгарская). Три из них заведомо не могли этого сделать, так как или ушли в раскол (Фанар), или в раскол ушли их предстоятели (Элладская и Александрийская).

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в Аммане не собираются принимать какие-либо решения, будет лишь обсуждение.

Украинский эксперт о религиозной тематике Александр Вознесенский пишет, что из-за того что многие церкви, в том числе отсутствующие, еще не готовы противостоять Фанару, наиболее правильным было бы заявление о том, что предоставление Фанаром томоса раскольникам является актом, который противоречит соборному устройству Церкви.

"Прямого осуждения Варфоломея я бы сейчас не ждал. Начинать было бы грамотней всего именно с позиции декларации несогласия с односторонними действиями Фанара, который единолично устанавливает некие правила для всех Церквей, не спрашивая их мнения по этому поводу", - считает он.