"Он приехал, чтобы услышать". Директор курганской школы - об итогах визита премьера Мишустина

Депутат Курганской городской думы и директор школы №7 Любовь Силантьева за свою педагогическую карьеру может похвастаться сразу двумя личными знакомствами с первыми лицами Российской Федерации. Несколько лет назад она принимала в своей обновленной после ремонта школе президента России Владимира Путина, который и стал инициатором ремонта в образовательном учреждении. На этот раз Силантьева побеседовала с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который 25 февраля посетил Зауралье с рабочим визитом. Директор школы - депутат от "Единой России", член общественного совета партийного проекта "Безопасные дороги".

"У нас мамочки с маленькими детьми - им если нужно детей в одну секцию, в другую отвезти, нужно для этого дороги развивать. Нужно отдать должное администрации города Кургана и области. Все жители нашего города были удивлены, что ремонт дорог у нас в прошлом году проходил в комплексе. В предвыборной кампании мы очень тесно работали с избирателями и те участки улиц, которые были отремонтированы, сделаны были с учетом пожеланий жителей города", - отметила директор школы.

Силантьева - новоиспеченный депутат и выиграла гонку за мандат в Заозерном жилом массиве в сентябре прошлого года, там же находится и ее школа №7. Она рассказала председателю российского Правительства, что сейчас "Единой Россией" разрабатывается мобильное приложение, в котором любой житель сможет голосовать за ремонт того или иного объекта. Мишустин отметил, что в создании такого сервиса, из которого можно узнать что именно хотят люди, нет ничего сложного.

"У нас в Москве так давно происходит, это очень хороший опыт. Я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим его тиражировать и в Курганской области", - отметил Мишустин.

В ходе своего визита Мишустин, напомним, подписал "Индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области", в основу которой как раз и легли наработки, которые представила партия "Единая Россия". Депутаты-"единороссы" активно собирали наказы избирателей по улучшению инфраструктуры, общались с населением, выявляли проблемные моменты, искали решения. Итогом всей этой деятельности как раз и стала программа, подписанная накануне Мишустиным.

До 2024 года в рамках этой программы Курганская область получит 5 млрд руб., а при успешном выполнении всех задуманных пунктов программы - после 2024 года еще 5 млрд руб. Благодаря инициативам "Единой России" в Зауралье будут вложены "живые" деньги в рамках новых федеральных программ "Культура", "Спорт", "Благоустройство". Сейчас задача властей всех уровней - максимально приблизить реализацию этих направлений к реальным потребностям жителей региона.

Глава правительства России отметил, например, что будет выделено 90% средств для строительства новой детской поликлиники в Заозерном. Стоит отметить, что Заозерный совсем недавно отметил свое 40-летие, это один из самых густонаселенных районов Кургана, здесь живет треть жителей города. Сейчас здесь активно решаются вопросы застройки, рядом с жилыми новостройками появляются детские сады, ремонтируются дороги и дворовые проезды. Скоро с ноля будет построена новая школа.

У Силантьевой остались только хорошие воспоминания от визита главы российского правительства в Курган. Как рассказала она Накануне.RU, по ее мнению, первые люди государства приезжают в регионы для того, чтобы услышать.

"Поэтому в том, что он нас услышал, я не сомневаюсь. Я думаю, что он услышал и понял наши проблемы, и результативность должна быть. Может быть, результаты будут не все сразу, не одномоментно. Мишустина просили, например, помочь региону с машинами "скорой помощи". Конечно, процедура поставки в регион машин будет быстрее, чем, например, строительство поликлиники. Все мы понимаем, что это и госэкспертиза, и привязка к территории. Надеюсь, что машины придут уже в область в этом году, а поликлиника года три будет строиться. В моей школе, где я являюсь директором, ремонт проходил год - ну это же ремонт, а тут строительство полностью поликлиники", - отметила директор школы.

Что касается приведения в порядок дорожной инфраструктуры, то Силантьева считает, что это горожане смогут увидеть уже в конце лета 2020 года.

"Данный вопрос на контроле не только у партии "Единая Россия", тут контролируют еще и руководство города Кургана, руководство области. Мы с вами все наблюдали как активно взаимодействуют область и город. Мне трудно говорить за всю область, так как я являюсь депутатом городской думы Кургана, но я говорю за Заозерный микрорайон - посмотрите сколько новых светофоров появилось, как качественно делается ремонт. Все проблемные участки были сделаны - это и выезд с улицы Дубынина, это и переход у ТРЦ "Стрекоза". У нас власти сейчас приобрели колоссальный опыт комплексного решения таких вот важных вопросов", - считает директор школы.