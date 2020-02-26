Цуканов назначил на пост ГФИ по Свердловской области выходца из ФСБ

Андрей Руцинский назначен новым свердловским главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, распоряжение об этом подписал Николай Цуканов.

Информация о назначении размещена на сайте уральского полпредства.

Отметим, что Руцинский с 1983 г. служил в органах безопасности, в 2005-2008 гг. работал ГФИ в регионах Северного Кавказа, с 2009 г. - на аналогичной должности в Тюменской области, с 2018 г. - в ХМАО-Югре.

Напомним, предшественник Руцинского на посту Михаил Каган переместился на пост ГФИ в Челябинской области.