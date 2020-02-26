07 Сентября 2020
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студентка, Китай, коронавирус, защита, горизонтальное фото (2020) | Фото: twitter.com

СМИ: Посольство КНР попросило прекратить проверять китайцев в общественном транспорте Москвы

Департамент транспорта Москвы, комментируя просьбу посольства КНР прекратить проверки китайцев в общественном транспорте столицы, заявил, что избирательного отношения к гражданам Китая нет.

В ведомстве пояснили, что в связи с коронавирусом проверяют всех, у кого есть симптомы, передает РИА Новости.

Ранее "Новая газета" опубликовала письмо дипломатов московскому правительству, в котором они просят остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. Чиновников якобы просят отказаться от чрезмерных мер и не превращать защиту от коронавируса в дискриминационную практику.

На прошлой неделе Мосгортранс приступил к мониторингу обстановки в общественном транспорте мегаполиса в связи со вспышкой китайского коронавируса.

Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются профилактические меры. Мониторинг осуществляется в соответствии с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора, а также на фоне принятого правительством распоряжения об ограничении на въезд в страну для граждан Китая.

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал о мерах профилактики в столице: выдача всем прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг лиц из КНР.

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СМИ: Посольство КНР попросило прекратить проверять китайцев в общественном транспорте Москвы

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Теги: москва, китайцы, коронавирус, транспорт



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