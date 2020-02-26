07 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Сергей Бидонько (2020) | Фото: Накануне.RU

И.о. свердловского губернатора считает, что "воевать" с памятником Ленину в Ревде - это неправильно

Недавно ставший исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Сергей Бидонько полагает, что памятник Владимиру Ленину в Ревде пытаются снести "не очень дальновидные люди".

Ранее опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.

Сегодня на пресс-конференции Бидонько напомнил, что проводимые областными властями опросы показали: более 67% жителей города выступили за сохранение памятника.

В Ревде состоялся массовый митинг в защиту памятника В.И. Ленину(2019)|Фото: Александр Ивачев

"Может быть, какие-то не очень дальновидные люди что-то в этом плане пытаются реализовать. Для любого здравого человека, на мой взгляд, война с памятниками - это неправильная война. Я всегда говорю: мы должны искать моменты, которые объединяют людей. Будем эту позицию нашим коллегам еще раз доносить, если это будет необходимо", - цитирует и.о. свердловского губернатора "Красная Весна".

Напомним, недавно депутат Екатеринбургской городской думы Роман Ступников предположил, что в ситуации с памятником Ленину в Ревде может проглядываться "след УГМК".

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И.о. свердловского губернатора считает, что "воевать" с памятником Ленину в Ревде - это неправильно

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Теги: Бидонько, Ленин, памятник, Ревда



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