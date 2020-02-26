В Ульяновске 15-летний школьник ударил ножом учительницу в живот

В Ульяновске 15-летний школьник "нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

ЧП произошло утром в среду, 26 февраля.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство". Пострадавшей 59 лет.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.