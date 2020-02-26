В Челябинске нашли частный дом, в котором организовали нелегальное казино

В Челябинске "накрыли" притон, в котором незаконно организовывали азартные игры.

Он располагался в обычном частном доме, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Силовики изъяли оттуда системные блоки от компьютеров и игровые автоматы. Установлено, что притон работал с осени прошлого года, организовали его несколько человек.

Преступление было пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Сейчас возбуждено уголовное дело.