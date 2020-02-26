Самым популярным аксессуаром на Неделе моды в Париже стала медицинская маска

Вспышка коронавируса COVID-19, появление заболевания в том числе и в европейских странах, страх путешествия на самолете – всё это сыграло роль в создании нервной обстановки на Неделе моды в Париже, которую, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в этом году решили не отменять.

Одной из смелых, отправившихся в Париж, оказалась редактор российского Vogue Маша Федорова. В Instagram она опубликовала фото главного аксессуара этого сезона – медицинской маски.

"Самый востребованный аксессуар сезона. Никто не целуется при встрече. И руку жмут с опаской. И хочется надеть правильную маску", - пишет Федорова.