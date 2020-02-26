На базе "Курганмашзавода" может появиться особая экономическая зона

Министр экономического развития России Максим Решетников после визита в Курган озаботился включением оборонных предприятий в нацпроект по производительности труда и созданием на базе "Курганмашзавода" особой экономической зоны. Об этом федеральный чиновник рассказал в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 25 февраля в Зауралье высадился федеральный десант – в городе отработали премьер-министр Михаил Мишустин и его соратники по кабмину, среди которых был и Решетников. Во время визита премьер, в частности, раскритиковал высокие энерготарифы для бизнеса в Зауралье.

"Осмотрел основные предприятия региона – "Темпер", "Курганский арматурный завод", "Курганский машиностроительный завод" и НПО "Курганприбор". Очень хорошие впечатления от предприятий, их руководителей и коллектива. Убедился, что меры поддержки экспорта, производительности труда здесь работают и востребованы", - отметил министр.

По его словам, "оборонщики просили включить их в нацпроект по производительности труда".

"Будем продвигать эту инициативу. Также местные власти предлагают создать на базе "Курганмашзавода" особую экономическую зону – проработаем этот вопрос на уровне правительства", - подытожил министр.