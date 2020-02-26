В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком

В Челябинске эвакуировали на штрафстоянку автомобиль, в салоне которого находился полуторогодовалый ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Можно дискутировать про то, как мама могла оставить ребенка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что эта карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права забирать машину с ребенком – это очевидно. И за это надо нести ответственность", - считает вице-губернатор Ирина Гехт.

Заместитель губернатора отметила, что женщине помогут с устройством ребенка в ясли.

Добавим, что в результате инцидента ребенок не пострадал.