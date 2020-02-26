В Киеве найден убитым бизнесмен, заявивший в ФБР на Коломойского

В собственной квартире в Киеве найден убитым украинский бизнесмен Леонид Вульф, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в МВД.

В коридоре было обнаружено окровавленное тело с простреленной головой. В руках у него был пистолет, а рядом лежала стреляная гильза. Пока основная версия - самоубийство.

Вульф известен тем, что в 2018 году подала заявление на ФБР против олигарха Игоря Коломойского, который будто бы украл у него $500 млн. После этого тот переехал на постоянное место жительства в Израиль.