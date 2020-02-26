Родители учеников екатеринбургской школы заявили, что их детям на обед дали хлеб с плесенью

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о нарушениях при организации питания в одной из школ.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, родители учащихся средней школы №72 пожаловались, что сотрудники школьной столовой оставили их детей без еды после того, как те стали фотографировать хлеб с плесенью, поданный им на обед. Также надзорным ведомством получена информация от родителей ученика пятого класса и представителей Уральского родительского комитета о ненадлежащей уборке в столовой и некачественно приготовленной пище.

В прокуратуре намерены дать свою оценку действиям работников образовательного учреждения в сфере организации питания, соблюдению санитарных норм и правил при приготовлении еды, напитков, их хранении и подаче учащимся.

Как заверили в ведомстве, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно УФАС раскрыло картель при поставках питания для школьников Свердловской области.