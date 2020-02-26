Дело о отношении начальника колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководства амурской колонии, где отбывал наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Бывший начальник исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместитель обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2011 год по 2015 год обвиняемые организовали за счет родственников осужденных в колонии кафе, пасеку, автосервисы. К работам на них привлекли ряд осужденных, в том числе Цеповяза. При этом им создали "привилегированные условия отбывания наказания".

Член банды Цапка был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба. Позже в Сети появились новые кадры"суровых" условий содержания Цеповяза, совершившего тяжкое преступление.

На видео показана "усадьба", которая отделена от общей территории колонии калиткой. Судя по кадрам, Цеповяз проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.