07 Сентября 2020
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Общество В России Москва
КоАП, кодексы РФ, закон, законодательство (2015) | Фото: tv2.tomsk.ru

Новый КоАП в части штрафов за нарушения ПДД не соответствует запросам и ожиданиям общества - Минюст

В Общественной палате России назвали сроки, в которые проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет внесен в правительство и в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее планировалось, что документ поступит на рассмотрение правительства к 1 марта, а в Госдуму будет внесен в апреле.

19 февраля  19 февраля Минюст провел совещание, где рассматривались первые результаты обсуждения проекта нового КоАП. И один из выводов: времени для обсуждения проекта не хватило. Срок внесения в правительство изменен с 1 марта на 1 мая, в Госдуму – с 1 апреля на 1 июнь.

На площадке Минюста также планируется провести еще одно совещание по итогам обсуждения.

Ранее проект КоАП сильно критиковался как гражданами и общественными организациями, так и исполнительной и законодательной властью. Больше всего критики звучало в адрес концепции повышения штрафов за нарушение ПДД. Повышение раскритиковал и премьер-министр России Михаил Мишустин, отметивший, что благосостояние население растет не так быстро, как штрафы. Другой критичный момент – недостаточное сокращение в КоАП количества статей – над этим Минюст тоже еще собирается работать.

В целом в Минюсте отмечают, что "новый КоАП в части наказаний за нарушения ПДД не соответствует запросам и ожиданиям общества". В ведомстве при этом подчеркивают, что осознают важность упрощения электронного обжалования нарушений, а также совершенствование способов видеофиксации. И в новом КоАПе это, кстати, есть, подчеркивают в Минюсте.

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Новый КоАП в части штрафов за нарушения ПДД не соответствует запросам и ожиданиям общества - Минюст

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Теги: коап, штрафы пдд, минюст



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