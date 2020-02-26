СМИ: Зеленский решил назначить премьером Украины Сергея Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить на должность премьер-министра Сергея Тигипко. Сейчас с ним ведутся переговоры. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на три источника в украинском правительстве.

Один из них утверждает, что назначение Тигипко решено на 99%. Но так как нынешнего премьера Алексея Гончарука нельзя уволить в первый год после назначения (оно произошло в конце августа), то он уйдет в отставку по собственному желанию.

По данным другого источника, сегодня завершает работу миссия МВФ, и после будет объявлено о назначении.

Тигипко - известный на Украине политик. Ему 60 лет. Он придерживается ориентации на Запад, но в целом считается "умеренным" и сдержанным в своих взглядах. В 1997-1999 гг. был вице-премьером, в 1999-2000 гг. - министром экономики, в 2002-2004 гг. - главой Нацбанка Украины, в 2004 г. возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента, в 2012-2014 гг. был зампредседателя Партии регионов. Участвовал в выборах президента в 2010 г., заняв третье место, и в 2014 г. Один из богатейших людей Украины.

Напомним, Гончарук умудрился как минимум дважды за полгода попасть в скандал. В октябре он посетил концерт неонацистов, на котором признал, что работает на них, за что удостоился выговора от Зеленского. В январе он признал, что сам "в экономике профан", а у Зеленского "пустота в голове". После этого даже подал в отставку, но Зеленский ее не принял, так как, по конституции, увольняет Рада.