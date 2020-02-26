Детям-сиротам в Прикамье впервые начнут выдавать жилищные сертификаты

В Прикамье финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот в этом году превысит 1 млрд руб. Соответствующие цифры были озвучены на совете глав муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что программа наращивает темпы - в 2018 г. исполнение составило 84%, в 2019 г. - 94%.Финансирование программы в 2019 г., по данным министра строительства Прикамья Андрея Колмогорова составило более 900 млн руб., в том числе 152 млн руб - были направлены из федерального бюджета.

На 100% программу исполнили в Чайковском, Чернушинском, Октябрьском, Осинском, Суксунском городских округах и Карагайском муниципальном районе. В Березовском, Чердынском, Ординском и Бардымском муниципальных округах программу удалось реализовать менее чем наполовину. В Частинском муниципальном округе исполнение и вовсе составило 0%. Это связано с отсутствием в ряде муниципалитетов подходящего жилья.

По данным Минстроя, для обеспечения в 2020 году детей-сирот жильем в полном объеме уже принят ряд мер. Так, новшеством текущего года станут сертификаты, на которые дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, имеющие семьи и работу, смогут приобрести жилье. В текущем году их получат 96 человек. Отбор заявок на выдачу сертификатов будет осуществляться специальной комиссией, в которую войдут представители краевого минсоца, прокуратуры и уполномоченный по правам человека.

Муниципалитетам предстоит определиться со способом формирования специального жилищного фонда - приобретение квартир на вторичном рынке или строительство. Аукционы на приобретение жилья будут объявлены до 1 мая.