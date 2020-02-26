07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Демонтированное здание одного из цехов предприятия в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на территории завода погиб мужчина. В СКР говорят, что он никогда там не работал

В Нижнем Тагиле на территории завода погиб мужчина. Следственный комитет начал выяснение обстоятельств.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 25 февраля на территории одного из предприятий города, что на перекрестке улиц Индустриальной и Балакинской, было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. По данным ведомства, в каких-либо трудовых отношениях с данным предприятием он не состоял.

Демонтированное здание одного из цехов предприятия в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как удалось выяснить следователям, в момент, когда произошел инцидент, погибший находился на площадке демонтированного здания одного из цехов по собственной инициативе. Известно, что он провалился в технологический колодец, в котором были бетонные блоки.

Точная причина смерти мужчины сейчас устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Демонтированное здание одного из цехов предприятия в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

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В Нижнем Тагиле на территории завода погиб мужчина. В СКР говорят, что он никогда там не работал

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Теги: завод, погиб, СКР, Нижний Тагил



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