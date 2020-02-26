07 Сентября 2020
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Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске разработают новые нормы накопления твёрдых коммунальных отходов

В Нижневартовске разрабатывают нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Нынешние нормы были установлены по усредненным значениям нормативов накопления отходов на основании замеров, проведенных по госконтракту деппромышленности Югры по северной зоне округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Жители и предприниматели посчитали эти нормативы завышенными. На основании их обращений мэрия столицы Самотлора заключила три муниципальных контракта на пересмотр норм для домовладений (ИЖС, МКД), промтоварных магазинов, объектов общественного питания и по их разработке для групп, для которых ранее норматива не было (СОНТы, гаражи, ВУЗы и ССУЗы, спортивные клубы, мастерские).

Определение норм предполагает замер массы и объёма ТКО в различные времена года. Период проведения – семь дней подряд в каждом сезоне. К примеру, СОНТы зимой почти не производят мусор, однако летом ситуация кардинально меняется. Первые замеры сделаны в ноябре 2019 г.

Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме уточнения уже существующих нормативов накопления ТКО их разработают для отдельных категорий объектов, для которых они ранее не были установлены, напомнила ведущий специалист отдела обращения с отходами и организации мероприятий по охране окружающей среды управления по природопользованию и экологии администрации Елена Полатова.

"Исполнитель муниципального контракта предоставит нам результаты работ по объектам общественного питания осенью, по остальным объектам – летом. Срок установления нормативов по объектам общественного питания – ноябрь 2020 г., для остальных категорий – август 2020 г.", - сказала Полатова.

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В Нижневартовске разработают новые нормы накопления твёрдых коммунальных отходов

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Теги: твёрдые коммунальные отходы, норма, разработка



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