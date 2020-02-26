07 Сентября 2020
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Политика В России Москва
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Совет Федерации решил, как будет рассматривать поправки в Конституцию

Совет Федерации принял постановление, которое устанавливает регламент рассмотрения поправок в Конституцию.
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Конструкция принятия поправок, придуманная президентом России, такова, что обеим палатам парламента пришлось принимать отдельные постановления для такого случая. Обычные конституционные законы на всеобщее голосование не выносятся. Например, процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов.

Постановление, принятое СФ (его представлял глава комитета по законодательству Андрей Клишас), называется очень громоздко: "Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О Порядке рассмотрения в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Накануне проект постановления одобрил профильный комитет под председательством Клишаса, но уже на его заседании стало очевидно, что далеко не все сенаторы понимают, что это за документ, зачем он принимается и почему в него, например, не вносятся правки (их, в частности, предлагали сенаторы Людмила Нарусова и Елена Мизулина).

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Совет Федерации решил, как будет рассматривать поправки в Конституцию

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Теги: поправки в конституцию, регламент, постановление, госдума



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