07 Сентября 2020
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Четыре из шести регионов УрФО не получат из федерального бюджета дотации на обязательное горячее питание в школах

13 регионов России, среди которых Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, не получат субсидии из федерального бюджета в 2020 году (четыре месяца, начиная с 1 сентября) на обеспечение горячего питания для школьников 1-4 классов. Об этом говорилось на заседании Совета Федерации – верхняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий введение обязательного бесплатного питания младших школьников.
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Ранее в Госдуму был внесен проект поправок в федеральный бюджет, предусматривающий расходы на социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию. В частности, на 2020 год на горячее питание младших школьников в федеральном бюджете предусмотрен 21 млрд руб.

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Четыре из шести регионов УрФО не получат из федерального бюджета дотации на обязательное горячее питание в школах

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Теги: горячее питание, школа, начальные классы, совет федерации



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