В Сатке еще один водитель "скорой", уволенный после протестов медиков, добился восстановления на работе

Второй водитель станции "скорой помощи" в Сатке, уволенный после протестов медработников, восстановлен на работе.

Главврач ГБУЗ ССМП города Сатка Константин Лаптев 26 февраля подписал приказ, согласно которому он отменил приказ об увольнении и восстановил водителя на работе. Также ему будет выплачена заработная плата за период вынужденного прогула.

Добавим, что ранее был восстановлен на работе водитель "скорой помощи", лидер местной ячейки профсоюза "Действие" Дмитрий Бурдин

Напомним, в декабре работники "скорой помощи" в Сатке записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Через месяц главврач уволил двух водителей "скорой". Увольнение сотрудников он объяснил неоднократными нарушениями трудовой дисциплины. Водители оспорили это решение через суд и потребовали восстановить их на работе.

Добавим, что 5 февраля медработники вышли на пикет, чтобы добиться возвращения выплат за стаж, вредность и ночные смены.