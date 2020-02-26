"Вы всё слушаете бравурные отчеты": Матвиенко отчитала Минпросвещения за медленную работу по горячему питанию в школах

Совет Федерации одобрил поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании". Они предусматривают введение в российских школах бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы законопроекта, среди которых депутаты Госдумы от всех фракций, а также спикер СФ Валентина Матвиенко, отмечают, что сейчас среди детских заболеваний первое место занимают болезни органов пищеварения (19,8%). Поэтому поправками вносится специальная глава об особенностях питания детей.

Отдельно оговариваются условия предоставления бесплатного горячего питания для детей 1-4 классов. "В силу разнообразия рациона обучающихся и наличия специфических потребностей и ограничений у отдельных из них (например, аллергии на отдельные виды пищевой продукции) на уровне федерального закона предлагается отразить лишь общие требования в категории "одноразовое горячее питание", - говорится в пояснительной записке к документу. Горячее питание должно будет состоять из горячего блюда, не считая горячего напитка. Законопроект предусматривает выделение субсидий региональным бюджетам из федерального на обеспечение горячего питания.

Авторы законопроекта составили и примерную смету стоимости питания. По данным мониторинга Минпросвещения, в 2018/19 учебном году средняя стоимость завтрака школьника составляла 46,46 руб., обеда – 66,63 руб. Средняя стоимость горячего питания составит 75,79 руб. Итоговые субсидии могут составить порядка 20 млрд руб.

После первого чтения в законопроект были внесены две президентские поправки, рассказал первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко ("Единая Россия"). Они определяют, что сроком введения бесплатного горячего питания для школьников должно быть 1 сентября 2020 года. На финансирование горячего питания только в 2020 году (это четыре месяца учебного года) будет выделен 21 млрд руб.

При этом уже 70 регионов подали в Минпросвещения заявки на получение субсидий на предоставление горячего бесплатного питания для школьников 1-4 классов, рассказал замминистра просвещения России Павел Зенькович. По его словам, к 1 сентября все регионы должны подготовиться и оформить необходимые документы, чтобы своевременно получить деньги.

Зенькович также заявил, что пищеблоки для изготовления горячего питания в регионах сейчас просчитываются. 68 регионов заявили о полной готовности. Но их все равно будут проверять Минпросвещения и Роспотребнадзор. Еще два региона заявили готовность, но они не могут в этом году начать софинансировать.

"Я хочу, чтобы вы в министерстве прониклись ответственностью за это всё", - сказала Зеньковичу Матвиенко. "Регионы рапортуют, чтобы получить деньги. Но надо проверить ситуацию на местах. Там, где нет пищеблоков, надо продумать, как к 1 сентября все это организовать. Если бы я была замминистра, я бы сегодня уже ответила на вопрос о готовности, а вы все слушаете бравурные отчеты регионов. Коллеги, вы все в расслабленном режиме", - отчитала чиновника спикер СФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала: "Качеству и безопасности питания в школе уделяется самое большое внимание. Количество пищеблоков посчитано, также как и количество посадочных мест в столовых. Мы работаем над этим вопросом. Подготовлен новый СанПин, который, как мы надеемся, на днях зарегистрирует Минюст". Она отметила, что все подзаконные акты для реализации программы готовы.

Сенатор Сергей Мамедов обратил внимание на то, что методика расчета субсидий предложена Минфином, и по ней 13 регионов, среди которых Свердловская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, не получат субсидий на горячее питание из федерального бюджета.

Дмитрий Шатохин добавил, что формулировка закона позволяет федеральному бюджету в будущем отказаться от дотаций для регионов. Он также раскритиковал формулу 76% дотации из федерального бюджета и 24% из регионального, поскольку "24% для многих регионов будет слишком тяжелой суммой". Сенатор также заметил, что стоимость обеда рассчитывалась из средних российских цен на продукты, и для ряда регионов, в частности, северных, это недостаточные суммы.