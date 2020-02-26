07 Сентября 2020
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Форум хороших дел, награждение, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске объявлены победители грантового конкурса "Формула добрых дел"

Объявлены результаты ежегодного грантового конкурса в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел", организованной "СИБУРом". Победителей чествовали в администрации Нижневартовска. Конкурс проходит в пятый раз, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Эта программа стартовала 1 февраля 2016 г. Реализовано много проектов, они живут. Отмечу, что все идеи, представленные когда-либо на конкурс, реализованы. Это принципиальный подход компании "СИБУР". Она помогает финансово в виде грантов по шести направлениям, которые являются приоритетными для предприятия – спорт, культура, образование, градостроительство, комфортная среда, здоровый образ жизни", - сказал исполнительный директор "Нижневартовского газоперерабатывающего завода" Вячеслав Золов.

От югорчан на конкурс поступило 122 заявки. Из них 72 – из Нижневартовска. 22 проекта в округе признаны победителями, 11 из них – из столицы Самотлора. Среди победителей 2020 года - проект городского клуба "САМиТ" - это "Театр равных возможностей" и их инклюзивный спектакль "Мы - хрупкие".

"Этот спектакль о взрослых ребятах-инвалидах старше 18 лет. В нем повествуется история реальной девушки. Она очень трогательная. Спектакль показывали дважды, и каждый раз эмоции переполняли зрителей. Это наш совместный спектакль с "Театром юного зрителя". Режиссер – Ксения Гапшина. Актерами стали как работники театра, так и наши подопечные", - сказала председатель общественной организации "САМиТ"Татьяна Гусева.

Формула хороших дел, награждение, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Форум хороших дел, награждение, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

В клубе занимаются молодые люди старше 18 лет. Все они – с различными особенностями здоровья, что не мешает им участвовать в фестивалях, конкурсах и осваивать актерское мастерство. На грант "СИБУРа" учредители клуба планируют поставить еще один спектакль.

Также среди победителей конкурса – региональная молодёжная общественная организация "Молодёжная инициатива" с проектом "День молодёжи-2020", детский сад №7 "Жар-птица" с проектом "Организация мобильной комнаты для детей с особыми образовательными потребностями в условиях дошкольного образования", детский сад №38 "Домовенок" с проектом "Зеленый детский сад" и другие.

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В Нижневартовске объявлены победители грантового конкурса "Формула добрых дел"

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Теги: формула добрых дел, грантовый конкурс, СИБУР



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