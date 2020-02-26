Атаку планировали в мае: появилось видео допроса саратовских колумбайнеров

В Сети появилось видео с кадрами задержания и допроса подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове.

Юноши рассказали, что атаку планировали совершить в мае 2020 года. По словам одного из них, у них был подготовлен план. Ранее подростки также сообщили, что готовили массовое убийство из мести, хотели убить "примерно 40 человек".

Как сообщалось, что задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

Они были задержаны на заброшенном бомбоубежище, где хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении на школу юноши также использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению школьники нашли в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ст. "приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".