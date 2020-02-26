Григорий Твалтвадзе: Даже если "Зенит" проиграет "Локомотиву", чемпионства уже не упустит

На этой неделе после зимней паузы возобновляется чемпионат России по футболу. Перед перерывом лидер - питерский "Зенит" - оторвался от занимающего вторую строчку "Краснодара" на 10 очков. Известный комментатор Григорий Твалтвадзе полагает, что обладатель золотых медалей уже известен, несмотря на то, что до окончания чемпионата еще больше 10 туров.

"У "Зенита" нет конкурентов с того момента, как его спонсором стал "Газпром". Я глубоко убежден, что такие отрывы не отыгрываются, мы видели это в позапрошлом году с "Локомотивом". Думаю, что уровень российского чемпионата такой, что на сегодняшний момент подобная разница не отыгрывается по определению. Если посмотреть на состав "Зенита", станет понятно, что средний уровень игроков этой команды на данный момент не просто высок, а выше, чем у всех остальных.

Пока мы не можем представить себе общую картину того, как прошла эта "зимняя спячка" - для кого-то "спячка", а для кого-то очень бодрый период восстановления и приобретения новых игроков. Но каких-то сверхгромких трансферов, которые могли бы потрясти наше воображение, этой зимой мы не увидели. Это говорит о том, что скорее всего тот гандикап, который имеет "Зенит", сохранится", - рассказал Накануне.RU Григорий Твалтвадзе.

Также он поделился мнением о центральном матче ближайшего тура, в котором питерцы дома встретятся с "Локомотивом".

"Даже если "Зенит" проиграет - приличный отрыв все равно сохранится. Так что ему надо проигрывать практически все. Назовите команды, которым "Зенит" может уступить. Да, в свое время команда умудрялась и "Ахмату" дома проигрывать, но мы говорим сейчас не о сюрпризной составляющей, а о том, что может быть на деле. И мне кажется, что даже если "Зенит" и уступит "Локомотиву", он не должен упустить своего чемпионства в этом сезоне.

Но наш футбол абсолютно непредсказуем, и если все будет наоборот - лично я этому не удивлюсь", - заключил спортивный эксперт.