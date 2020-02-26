Совет Федерации одобрил появление в России городов трудовой доблести

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Уралтанк, День танкиста, Нижний Тагил, выставка &quot;назад в СССР&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

Совет Федерации одобрил появление в России городов трудовой доблести

Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой законопроект, предусматривающий появление в России городов трудовой доблести.

В первом чтении документ рассмотрели в середине января, а вообще российские города уже давно начали готовиться к подаче заявок на присвоение такого звания. Так, в Екатеринбурге для подготовки заявки изучили 4 тысячи архивных документов, передает корреспондент Накануне.RU.

Предоставление документов потребует процедура присвоения звания: право на почетный статус города могут получить, если в них есть предприятия, награжденные госнаградами или переходящим Красным знаменем; если на предприятиях работали люди, получившие госнаграды за трудовые заслуги; если есть документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

Ходатайство каждого города должна будет одобрить экспертная комиссия Российской академии наук.

Присваивать почетное звание своим указом будет президент России в канун 1 мая – праздника Весны и Труда.

Уралтанк, День танкиста, Нижний Тагил|Фото: Накануне.RU

В городах трудовой доблести будут установлены стелы с памятными знаками и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводиться праздничные салюты (если они уже не проводятся).

После первого чтения было уточнено, что внести предложения о присвоении звания могут граждане РФ, общественные организации, муниципальные, региональные и федеральные власти. А вот вопрос финансирования всех работ и мероприятий, связанных с присвоением почетного звания, уточнен не был – его оставили на откуп муниципальных и региональных бюджетов, хотя в первом чтении звучали предложения о финансировании из федерального бюджета, который от таких трат, как говорится, не обеднеет. Впрочем, в администрации президента и вовсе предполагают, что финансирование проекта будет внебюджетным. "Везде должны найтись люди богатые, которые готовы поддержать такую инициативу. Пока логика такая, если она будет хромать – будем думать", - заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Совет Федерации одобрил появление в России городов трудовой доблести

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: город трудовой доблести, совет федерации, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети