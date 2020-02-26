07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" и ХМАО укрепляют социальное партнерство

"Газпром нефть" и правительство Ханты-Мансийского автономного округа заключили дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Югры Наталья Комарова. Как сообщили Накануне.RU в компании, соглашение определяет перечень общественно значимых инициатив, которые будут реализованы в регионе при участии "Газпром нефти" в 2020 году.

Компания, в частности, поддержит ряд проектов в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах округа. Они связаны с развитием культуры, спорта, образования, а также взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера. "Газпром нефть" направит средства на благоустройство сельских поселений, поддержание социальной инфраструктуры и строительство жилья. Кроме того, компания традиционно выступит партнером Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

"Экономическое развитие округа невозможно без прогресса в социальной сфере и роста качества жизни. Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы в округе было интересно и работать, и жить. Только в этом случае в регионе будут оставаться лучшие кадры. Новое соглашение подтверждает наше многолетнее стратегическое партнерство с правительством Югры и позволит нам реализовать целый ряд социальных инициатив, направленных на рост качества жизни в регионе", – подчеркнул глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Напомним, в ХМАО работают несколько дочерних обществ "Газпром нефти": "Газпромнефть-Хантос", Технологический центр "Бажен", "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз". Также на территории Югры действуют совместные предприятия: "Салым Петролеум Девелопмент" (СП "Газпром нефти" и "Шелл"), "Евротэк-Югра" (СП "Газпром нефти" и Repsol), "Славнефть-Мегионнефтегаз" (СП "Газпром нефти" и "Роснефти"). Компания реализует в ХМАО, как и в других регионах своей деятельности, программу социальных инвестиций "Родные города". Благодаря поддержке "Газпром нефти" в регионе построены Югорская шахматная академия, детский сад "Планета детства", этнический детский лагерь дневного пребывания "Кар-Тохи" в с. Русскинская. В конце 2017 года в Ханты-Мансийске введен в эксплуатацию современный 120-квартирный жилой комплекс. В 2018 году в рамках социально-экономического соглашения компания профинансировала строительство детских площадок, благоустройство нескольких сельских поселений Ханты-Мансийского района, организацию летних экологических отрядов и ряд других социально значимых проектов.

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"Газпром нефть" и ХМАО укрепляют социальное партнерство

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