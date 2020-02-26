07 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Поклонская о Шнурове и Валерии: "Новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме"

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала намерение известных артистов Сергея Шнурова и Валерии пойти в Госдуму. Шнуров, напомним, вступил в "Партию роста", а Валерия решила создать собственное движение "Сильные женщины".

"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой? Увидим предвыборный клип Ольги Бузовой? Какие законопроекты нам предложат Киркоров и Басков? Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?" – пишет не без иронии Поклонская в Telegram.

"Если так пойдёт и дальше, то новогодний "Голубой огонёк" будут снимать в Госдуме. Конечно, решать и выбирать людям, но совсем в шоу не надо политику превращать! Разок посмеёмся со "звёздным десантом", а потом с этим придётся жить. P. S. Чтобы наши звёзды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны!" – добавляет экс-прокурор Крыма.

Наталья Поклонская|Фото: t.me/poklonskaya_nv

Ранее, кстати, инициативу Валерии совсем в другом ключе прокомментировала продюсер Яна Рудковская, которую называют одним из возможных участников "Сильных женщин" Валерии.

"Ну, конечно, можно оборжать всё, в том числе и Валерию за решение создать партию "Сильных женщин". Оборжать беззащитность в судах, при нынешней правовой системы, женщин, детей, ставших объектами семейного насилия, полную дремучесть системы из социальной защиты, неурегулированность важнейших вопросов семейного планирования. Но лично мне хочется не ржать, хайповать и стебаться, а действовать", - написала Рудковская в своем telegram-канале "Голубь мира".  

 

 

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Поклонская о Шнурове и Валерии: "Новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме"

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Теги: наталья поклонская, сергей шнуров, госдума, валерия, партия, сильные женщины, яна рудковская



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