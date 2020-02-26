07 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Ирина Горбунова (2020) | Фото: delint.ru

"Нормальное управленческое решение": депутат о своем отстранении от руководства пермским лицеем

Директор лицея №9, депутат Пермской думы Ирина Горбунова назвала собственное отстранение от должности руководителя образовательного учреждения "нормальным, управленческим решением".

"Учитывая, что нас пытаются обвинить, проверки могут пройти необъективно. Им кажется, что депутаты и администрация всегда плотно взаимодействуют. Проверка ведется, чтобы поставить в этой истории точку и чтобы никто потом не смог сказать, что проверка — это профанация. Ничего страшного, все завучи на местах, владеют ситуацией", - заявила она в интервью "Ъ-Прикамье", добавив, что это мнение является общим и согласованным.

Напомним, отстранение является временным.

Как сообщало Накануне.RU, решение было принято в связи с конфликтной ситуацией, о которой писали СМИ. Отец одного мальчика отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Взять под личный контроль урегулирование конфликта глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой.

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"Нормальное управленческое решение": депутат о своем отстранении от руководства пермским лицеем

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Теги: Ирина Горбунова, лицей №9, учебники, травля, директор, отстранение



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