Родителям ребенка, которого из-за гипса на ногах в Кургане не пустили на борт самолета, выплатили деньги

Родителям несовершеннолетнего инвалида, которого в позапрошлом году не пустили на борт самолета из-за гипса, выплатили компенсацию за моральный вред.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, размер компенсации составил 25 тыс. руб.

Сообщается, что деньги были перечислены от лица компании "Приморское агентство авиационных компаний", сотрудники которой покупали билеты на самолет для ребенка и не сообщили авиакомпании "UTair", что маленький инвалид будет с гипсом.

Напомним, мальчик живет во Владивостоке, а в Курган летал ради лечения в клинике Илизарова. После операции в мае 2018 года его ноги загипсовали. Страховщики купили им с отцом билеты до Москвы, но не указали, что парню понадобятся два места - на одном он просто не уместился бы. Однако борт оказался загружен, дополнительный билет купить не получилось.