07 Сентября 2020
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материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Из-за сбоев в работе государственных структур выплата маткапитала иногда задерживается до полугода – Совфед

В Совете Федерации подняли проблему сбоев в работе органов, ответственных за предоставление маткапитала многодетным семьям. Речь идет о случаях, когда семьи хотят потратить полагающиеся им деньги на выплату ипотеки.

По словам сенатора Ивана Абрамова, существует две проблемы, с которыми в Совфед все чаще обращаются многодетные семьи. Это "сбои в получении данных", в чем, по мнению сенатора, виноват или Дом.РФ, или Росреестр. Из-за подобных сбоев бывают случаи задержки выплат до полугода. Вторая проблема – "ошибочные решения", из-за которых деньги многодетных семей возвращаются, а с тех, кому они предназначались, еще и пени взимаются.

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала ситуацию недопустимой. Профильные комитеты – по соцполитике и по бюджету и финансовым рынкам – заявили, что у них есть почти готовое решение по проблеме, они пообещали в месячный срок представить его.

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Из-за сбоев в работе государственных структур выплата маткапитала иногда задерживается до полугода – Совфед

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Теги: маткапитал, многодетные семьи, совет федерации



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