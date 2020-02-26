07 Сентября 2020
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В Саратове задержали двух подростков, планировавших нападение на школу

ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове.

По данным СУ СКР по региону, юношам 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело по ст. "приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержанные состояли в различных так называемых "группах смерти". Они были задержаны на заброшенном бомбоубежище, где хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении на школу юноши также планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению школьники нашли в интернете.

Задержанные уже дали признательные показания. По их словам, они готовили массовое убийство из мести, хотели убить "примерно 40 человек", пишет ТК "ОПЕР Слил" со ссылкой на ФСБ.

Напомним, ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения. Сообщалось, что молодые люди готовили теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

В СКР сообщили, что подростки в интернете нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также схемы зданий. По данным ФСБ, бомбы юноши испытывали на домашних животных.

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В Саратове задержали двух подростков, планировавших нападение на школу

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Теги: саратов, подростки, школа



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Ранее 26.02.2020 10:52 Мск Атаку планировали в мае: появилось видео допроса саратовских колумбайнеров

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